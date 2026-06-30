На популярних АЗС різко переписали цінники: де подорожчало пальне 30 червня

В Україні оновили вартість пального на найбільших автозаправних станціях. Станом на вівторок, 30 червня, великі мережі утримують цінники на попередньому рівні, але на заправках "Укрнафти" зафіксовано різку зміну вартості окремих марок бензину та дизеля.

РБК-Україна в матеріалі розповідає, скільки коштує заправити автомобіль сьогодні та де змінилися цінники.

Головне: Бензин : На приватних АЗС ціни без змін, а от на "Укрнафті" через завершення акції фірмовий А-95 (Energy) різко подорожчав на 3 гривні (до 76,90 грн/л).

: На приватних АЗС ціни без змін, а от на "Укрнафті" через завершення акції фірмовий А-95 (Energy) різко подорожчав на 3 гривні (до 76,90 грн/л). Дизель : Цінові тренди розділилися - на "Укрнафті" брендове ДП (Energy) додало в ціні 1,50 грн, тоді як звичайний дизель навпаки подешевшав на 50 копійок (до 74,90 грн/л).

: Цінові тренди розділилися - на "Укрнафті" брендове ДП (Energy) додало в ціні 1,50 грн, тоді як звичайний дизель навпаки подешевшав на 50 копійок (до 74,90 грн/л). Газ: Автогаз демонструє абсолютну стабільність на всіх АЗС - цінники зафіксувалися на рівні 41,90 грн у приватних мережах та 39,40 грн на "Укрнафті".

Що змінилося на АЗС за добу

Приватні OKKO, WOG та SOCAR - залишили роздрібні ціни без змін. Натомість державна "Укрнафта" змінила цінники через завершення дії спеціальних акційних пропозицій.

Саме цим пояснюється помітне коливання вартості пального на станціях компанії 30 червня, тоді як інші великі гравці ринку залишили свої прайси незмінними.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 30 червня (інфографіка РБК-Україна)

Головні зміни торкнулися популярних позицій бензину та дизеля:

Бензин марки А-95 (з лінійки Energy) після завершення акції додав у ціні одразу 3 гривні. Його вартість повернулася до стандартної позначки 76,90 грн/л замість попередніх 73,90 грн.

Брендове дизельне пальне (ДП Energy) також втратило акційну знижку і подорожчало на 1,50 грн - до 76,90 грн/л.

Водночас на звичайний дизель мережа скоригувала ціну в бік зменшення, скинувши 50 копійок, тож наразі літр стандартного ДП обійдеться водіям у 74,90 грн.

Решта позицій, зокрема бензин А-92 (68,90 грн) та автомобільний газ (39,40 грн), на АЗС "Укрнафта" залишаються без змін, зберігаючи статус однієї з найдоступніших пропозицій на ринку.

Деталізація цін на АЗС 30 червня, вівторок

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Євро: 78,90 грн

ДП Pulls: 82,90 грн

ДП Євро: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Євро: 78,90 грн

ДП Mustang: 82,90 грн

ДП Євро-5: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДП NANO Extro: 83,90 грн

ДП NANO: 80,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"