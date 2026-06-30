На популярных АЗС резко переписали ценники: где подорожало горючее 30 июня

В Украине обновили стоимость горючего на крупнейших автозаправочных станциях. Во вторник, 30 июня, крупные сети удерживают ценники на прежнем уровне, но на заправках "Укрнафты" зафиксировано резкое изменение стоимости отдельных марок бензина и дизеля.

РБК-Украина в материале рассказывает, сколько стоит заправить автомобиль сегодня и где изменились ценники.

Главное: Бензин : На частных АЗС цены без изменений, а вот на "Укрнафте" из-за завершения акции фирменный А-95 (Energy) резко подорожал на 3 гривны (до 76,90 грн/л).

: На частных АЗС цены без изменений, а вот на "Укрнафте" из-за завершения акции фирменный А-95 (Energy) резко подорожал на 3 гривны (до 76,90 грн/л). Дизель : Ценовые тренды разделились - на "Укрнафте" брендовое ДП (Energy) прибавило в цене 1,50 грн, тогда как обычный дизель наоборот подешевел на 50 копеек (до 74,90 грн/л).

: Ценовые тренды разделились - на "Укрнафте" брендовое ДП (Energy) прибавило в цене 1,50 грн, тогда как обычный дизель наоборот подешевел на 50 копеек (до 74,90 грн/л). Газ: Автогаз демонстрирует абсолютную стабильность на всех АЗС - ценники зафиксировались на уровне 41,90 грн в частных сетях и 39,40 грн на "Укрнафте".

Что изменилось на АЗС в сутки

Частные OKKO, WOG и SOCAR - оставили розничные цены без изменений. В то же время государственная "Укрнафта" изменила ценники из-за завершения действия специальных акционных предложений.

Именно этим объясняется заметное колебание стоимости горючего на станциях компании 30 июня, в то время как другие крупные игроки рынка оставили свои прайсы неизменными.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 30 июня (инфографика РБК-Украина)

Главные изменения затронули популярные позиции бензина и дизеля:

Бензин марки А-95 (из линейки Energy) по завершении акции прибавил в цене сразу 3 гривны. Его стоимость вернулась к стандартной отметке 76,90 грн/л вместо 73,90 грн.

Брендовое дизельное топливо (ДП Energy) также потеряло акционную скидку и подорожало на 1,50 грн - до 76,90 грн/л.

В то же время на обычный дизель сеть скорректировала цену в сторону уменьшения, сбросив 50 копеек, поэтому литр стандартного ДТ обойдется водителям в 74,90 грн.

Остальные позиции, в частности бензин А-92 (68,90 грн) и автомобильный газ (39,40 грн), на АЗС "Укрнафта" остаются без изменений, сохраняя статус одного из самых доступных предложений на рынке.

Детализация цен на АЗС 30 июня, вторник

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Евро: 78,90 грн

ДТ Pulls: 82,90 грн

ДТ Евро: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Евро: 78,90 грн

ДТ Mustang: 82,90 грн

ДТ Евро-5: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДТ NANO Extro: 83,90 грн

ДТ NANO: 80,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"