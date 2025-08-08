ua en ru
Пт, 08 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Популярна функція iPhone з'явиться в MacBook Pro з OLED-дисплеєм: що відомо

П'ятниця 08 серпня 2025 14:10
UA EN RU
Популярна функція iPhone з'явиться в MacBook Pro з OLED-дисплеєм: що відомо Samsung вперше поставить OLED-дисплеї для MacBook Pro (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Samsung Display отримала перше замовлення Apple на постачання OLED-панелей для MacBook Pro. Це стане важливим кроком у переході Mac-ноутбуків на OLED-дисплеї, який розпочнеться 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

За даними аналітиків Omdia, наступного року Apple переведе MacBook Pro на OLED, а панелі постачатиме Samsung Display. Це може призвести до зміни дизайну - замість "чубчика" з'явиться виріз у формі капсули, як на iPhone з Dynamic Island. Таким чином, користувачі MacBook Pro можуть вперше отримати динамічний виріз і попрощатися з набридлим "чубчиком".

Поки Samsung зосереджена на виконанні замовлення для MacBook, китайська BOE націлилася увійти в ланцюжок поставок для iPad.

Як повідомляє корейське видання Dealsite, BOE інвестує у виробництво OLED-дисплеїв покоління 8,6 з LTPO-технологією - такою самою, як в актуальних iPad Pro. Компанія розраховує стати постачальником для майбутніх планшетів Apple, що може посилити конкуренцію і знизити ціни на панелі.

На відміну від BOE, LG Display поки не планує запускати виробництво OLED нового покоління, і аналітики прогнозують зниження її частки на ринку в міру диверсифікації постачальників Apple. Однак пробитися в сегмент ноутбуків BOE буде складніше через давні контракти між провідними брендами ПК і Samsung Display.

Технічні складнощі залишаються: хоча Samsung і LG вже постачають OLED-панелі для iPad з 2024 року, BOE ще не відповідає стандартам якості Apple. З чуток, Apple допомагає компанії підтягнути технології, але навіть у разі успіху її поставки будуть обмежені моделями iPad Pro, оскільки iPad Air і Mini не використовують LTPO.

Якщо BOE вдасться виконати вимоги Apple, це може змінити баланс сил на ринку OLED-дисплеїв, знизити собівартість і послабити домінування південнокорейських виробників у сегменті преміальних панелей.

Очікується, що наступним вийде MacBook Pro з чипом M5, а повністю оновлений дизайн з OLED-дисплеєм Apple представить уже 2026 року.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
MacBook Apple iPhone
Новини
Пошкоджені будинки та дитсадок: з'явились кадри наслідків масованої атаки на Бучу
Пошкоджені будинки та дитсадок: з'явились кадри наслідків масованої атаки на Бучу
Аналітика
Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України