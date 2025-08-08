Популярна функція iPhone з'явиться в MacBook Pro з OLED-дисплеєм: що відомо

Samsung Display отримала перше замовлення Apple на постачання OLED-панелей для MacBook Pro. Це стане важливим кроком у переході Mac-ноутбуків на OLED-дисплеї, який розпочнеться 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac .

За даними аналітиків Omdia, наступного року Apple переведе MacBook Pro на OLED, а панелі постачатиме Samsung Display. Це може призвести до зміни дизайну - замість "чубчика" з'явиться виріз у формі капсули, як на iPhone з Dynamic Island. Таким чином, користувачі MacBook Pro можуть вперше отримати динамічний виріз і попрощатися з набридлим "чубчиком".

Поки Samsung зосереджена на виконанні замовлення для MacBook, китайська BOE націлилася увійти в ланцюжок поставок для iPad.

Як повідомляє корейське видання Dealsite, BOE інвестує у виробництво OLED-дисплеїв покоління 8,6 з LTPO-технологією - такою самою, як в актуальних iPad Pro. Компанія розраховує стати постачальником для майбутніх планшетів Apple, що може посилити конкуренцію і знизити ціни на панелі.

На відміну від BOE, LG Display поки не планує запускати виробництво OLED нового покоління, і аналітики прогнозують зниження її частки на ринку в міру диверсифікації постачальників Apple. Однак пробитися в сегмент ноутбуків BOE буде складніше через давні контракти між провідними брендами ПК і Samsung Display.

Технічні складнощі залишаються: хоча Samsung і LG вже постачають OLED-панелі для iPad з 2024 року, BOE ще не відповідає стандартам якості Apple. З чуток, Apple допомагає компанії підтягнути технології, але навіть у разі успіху її поставки будуть обмежені моделями iPad Pro, оскільки iPad Air і Mini не використовують LTPO.

Якщо BOE вдасться виконати вимоги Apple, це може змінити баланс сил на ринку OLED-дисплеїв, знизити собівартість і послабити домінування південнокорейських виробників у сегменті преміальних панелей.

Очікується, що наступним вийде MacBook Pro з чипом M5, а повністю оновлений дизайн з OLED-дисплеєм Apple представить уже 2026 року.