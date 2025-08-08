ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Популярная функция iPhone появится в MacBook Pro с OLED-дисплеем: что известно

Пятница 08 августа 2025 14:10
UA EN RU
Популярная функция iPhone появится в MacBook Pro с OLED-дисплеем: что известно Samsung впервые поставит OLED-дисплеи для MacBook Pro (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Samsung Display получила первый заказ Apple на поставку OLED-панелей для MacBook Pro. Это станет важным шагом в переходе Mac-ноутбуков на OLED-дисплеи, который начнется в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

По данным аналитиков Omdia, в следующем году Apple переведет MacBook Pro на OLED, а панели будет поставлять Samsung Display. Это может привести к изменению дизайна - вместо "челки" появится вырез в форме капсулы, как на iPhone с Dynamic Island. Таким образом, пользователи MacBook Pro могут впервые получить динамический вырез и попрощаться с надоевшей "челкой".

Пока Samsung сосредоточена на выполнении заказа для MacBook, китайская BOE нацелилась войти в цепочку поставок для iPad.

Как сообщает корейское издание Dealsite, BOE инвестирует в производство OLED-дисплеев поколения 8,6 с LTPO-технологией - такой же, как в актуальных iPad Pro. Компания рассчитывает стать поставщиком для будущих планшетов Apple, что может усилить конкуренцию и снизить цены на панели.

В отличие от BOE, LG Display пока не планирует запускать производство OLED нового поколения, и аналитики прогнозируют снижение ее доли на рынке по мере диверсификации поставщиков Apple. Однако пробиться в сегмент ноутбуков BOE будет сложнее из-за давних контрактов между ведущими брендами ПК и Samsung Display.

Технические сложности остаются: хотя Samsung и LG уже поставляют OLED-панели для iPad с 2024 года, BOE еще не соответствует стандартам качества Apple. По слухам, Apple помогает компании подтянуть технологии, но даже в случае успеха ее поставки будут ограничены моделями iPad Pro, поскольку iPad Air и Mini не используют LTPO.

Если BOE удастся выполнить требования Apple, это может изменить баланс сил на рынке OLED-дисплеев, снизить себестоимость и ослабить доминирование южнокорейских производителей в сегменте премиальных панелей.

Ожидается, что следующим выйдет MacBook Pro с чипом M5, а полностью обновленный дизайн с OLED-дисплеем Apple представит уже в 2026 году.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
MacBook Apple iPhone
Новости
Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу
Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу
Аналитика
Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине