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Попросив Путін? Лукашенко запропонував припинити бойові дії в Україні "з обох сторін"

Фото: Олександр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко запропонував припинити бойові дії в Україні "обом сторонам" конфлікту. Нібито має бути оголошено перемир'я без права переміщення техніки та перекидання зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву диктатора під час послання білоруському народу і парламенту.

"Спробую ризикнути запропонувати припинити бойові дії. Багато зараз, особливо у Росії можуть сказати, ми вже припиняли тоді на Донбасі, тоді була інша ситуація. Та з урахуванням цих умов припинити бойові дії, перемир'я оголосити без права переміщення, перегрупування військ з обох сторін, без права перекидання зброї, живої сили та техніки. Всі завмерли", - запропонував Лукашенко.

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На його думку, потім мають бути початі перемовини, але якщо нібито "Захід у черговий раз спробує використати паузу в бойових діях", то Росія нібито має право використовувати всі види зброї.

"Тоді Росія зобов'язана залучити всю міць ВПК і армії для запобігання ескалації конфлікту. І фосфорні боєприпаси, і об'єднаний уран, і збагачений уран, все має залучити. Якщо в черговий раз буде обман і буде помічено хоч найменший рух через кордон в Україну або з іншого боку Росії пересування військ і підготовка до атаки. Військові мене зрозуміють", - сказав Лукашенко.

Він додав, що всі питання "територіальні, відновлювальні" та інше потрібно і нібито можливо "вирішити за столом переговорів без попередніх умов".

Нагадаємо, в лютому цього року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко "відчув", що настав "унікальний шанс" покласти край війні в Україні.

Детальніше про те, що стоїть за заявами Лукашенка і чи готовий він до агресії проти України - писало РБК-Україна.

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