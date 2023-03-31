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Попросил Путин? Лукашенко предложил прекратить боевые действия в Украине "с обеих сторон"

Фото: Александр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Белорусский диктатор Александр Лукашенко предложил прекратить боевые действия в Украине "обеим сторонам" конфликта. Якобы должно быть объявлено перемирие без права перемещения техники и переброски оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление диктатора в ходе послания белорусскому народу и парламенту.

"Попытаюсь рискнуть предложить прекратить боевые действия. Многие сейчас, особенно в России могут сказать, мы уже прекращали тогда на Донбассе, тогда была другая ситуация. Но с учетом этих условий прекратить боевые действия, перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права опрокидывания оружия, живой силы и техники. Все замерли", - предложил Лукашенко.

По его мнению, потом должны быть начаты переговоры, но если якобы "Запад в очередной раз попытается использовать паузу в боевых действиях", Россия якобы имеет право использовать все виды оружия.

"Тогда Россия обязана привлечь всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта. И фосфорные боеприпасы, и объединенный уран, и обогащенный уран, все должно привлечь. Если в очередной раз будет обман и будет замечено хоть малейшее движение через границу Украину или с другой стороны России передвижение войск и подготовка к атаке. Военные меня поймут", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что все вопросы "территориальные, восстановительные" и прочее нужно и якобы возможно "решить за столом переговоров без предварительных условий".

Напомним, в феврале этого года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко "почувствовал", что наступил "уникальный шанс" положить конец войне в Украине.

Детальнее о том, что стоит за заявлениями Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины - писало РБК-Украина.

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