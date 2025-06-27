Попри заяву Трампа: Іран не хоче повертатися до ядерних переговорів зі США

"Жодної угоди або домовленості про відновлення переговорів досягнуто не було. Не було дано жодних обіцянок, і жодних обговорень з цього питання не проводилося", - сказав він іранському державному телебаченню.

Днем раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Америка та Іран відновлять переговори наступного тижня після того, як вони були перервані на початку 12-денної війни Ізраїлю з Тегераном.

На брифінгу в четвер прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що "наразі" жодних переговорів не планується. Однак, вона зазначила, що адміністрація США "перебуває на дипломатичному шляху" з Іраном.