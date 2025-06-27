Несмотря на заявление Трампа: Иран не хочет возвращаться к ядерным переговорам с США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не планирует возобновлять ядерные переговоры с США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Никакого соглашения или договоренности о возобновлении переговоров достигнуто не было. Не было дано никаких обещаний, и никаких обсуждений по этому вопросу не проводилось", - сказал он иранскому государственному телевидению.
Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка и Иран возобновят переговоры на следующей неделе после того, как они были прерваны в начале 12-дневной войны Израиля с Тегераном.
На брифинге в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что "на данный момент" никаких переговоров не планируется. Однако, она отметила, что администрация США "находится на дипломатическом пути" с Ираном.
Напомним, с момента возвращения Трампа в Белый дом, США и Иран возобновили переговоры по ядерной сделке (чтобы Тегеран не создал ядерное оружие).
Так, 15 июня должен был состояться 6-й раунд, однако в ночь на 13 июня, Израиль начал наносить удары по военным и ядерным объектам Ирана, что в свою очередь, сорвало переговоры.
В ночь на 22 июня США присоединились к Израилю атаковали три ядерных объекта в Иране. После этого Трамп утверждал, что ядерная программа Ирана уничтожена, хотя в СМИ и не только появлялась иная информация.
Вскоре, 24 июня, президент США заявил, что Иран и Израиль согласились на полное прекращение огня. Он также сказал, что это конец войны.
По последним данным, а именно CNN, администрация Трампа прорабатывает ряд инициатив, которые направлены на возвращение Ирана в переговорный процессе по ядерной программе. При этом Вашингтон не готов отказаться от ключевого требования.
Подробнее о возможных предложениях США Ирану - читайте в материале РБК-Украина.
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