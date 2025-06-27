Попри заяву Трампа: Іран не хоче повертатися до ядерних переговорів зі США
Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран не планує відновлювати ядерні переговори зі США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Жодної угоди або домовленості про відновлення переговорів досягнуто не було. Не було дано жодних обіцянок, і жодних обговорень з цього питання не проводилося", - сказав він іранському державному телебаченню.
Днем раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Америка та Іран відновлять переговори наступного тижня після того, як вони були перервані на початку 12-денної війни Ізраїлю з Тегераном.
На брифінгу в четвер прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що "наразі" жодних переговорів не планується. Однак, вона зазначила, що адміністрація США "перебуває на дипломатичному шляху" з Іраном.
Що передувало
Нагадаємо, з моменту повернення Трампа до Білого дому, США та Іран відновили переговори щодо ядерної угоди (щоб Тегеран не створив ядерну зброю).
Так, 15 червня мав відбутися 6-й раунд, проте в ніч на 13 червня, Ізраїль почав завдавати ударів по військових і ядерних об'єктах Ірану, що зі свого боку зірвало переговори.
У ніч на 22 червня США приєдналися до Ізраїлю і атакували три ядерні об'єкти в Ірані. Після цього Трамп стверджував, що ядерну програму Ірану знищено, хоча в ЗМІ і не тільки з'являлася інша інформація.
Незабаром, 24 червня, президент США заявив, що Іран та Ізраїль погодилися на повне припинення вогню. Він також сказав, що це кінець війни.
За останніми даними, а саме CNN, адміністрація Трампа опрацьовує низку ініціатив, які спрямовані на повернення Ірану до переговорного процесу щодо ядерної програми. При цьому Вашингтон не готовий відмовитися від ключової вимоги.
Детальніше про можливі пропозиції США Ірану - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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