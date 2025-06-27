ua en ru
Пт, 27 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Несмотря на заявление Трампа: Иран не хочет возвращаться к ядерным переговорам с США

Пятница 27 июня 2025 03:07
UA EN RU
Несмотря на заявление Трампа: Иран не хочет возвращаться к ядерным переговорам с США Фото: министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не планирует возобновлять ядерные переговоры с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Никакого соглашения или договоренности о возобновлении переговоров достигнуто не было. Не было дано никаких обещаний, и никаких обсуждений по этому вопросу не проводилось", - сказал он иранскому государственному телевидению.

Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка и Иран возобновят переговоры на следующей неделе после того, как они были прерваны в начале 12-дневной войны Израиля с Тегераном.

На брифинге в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что "на данный момент" никаких переговоров не планируется. Однако, она отметила, что администрация США "находится на дипломатическом пути" с Ираном.

Что предшествовало

Напомним, с момента возвращения Трампа в Белый дом, США и Иран возобновили переговоры по ядерной сделке (чтобы Тегеран не создал ядерное оружие).

Так, 15 июня должен был состояться 6-й раунд, однако в ночь на 13 июня, Израиль начал наносить удары по военным и ядерным объектам Ирана, что в свою очередь, сорвало переговоры.

В ночь на 22 июня США присоединились к Израилю атаковали три ядерных объекта в Иране. После этого Трамп утверждал, что ядерная программа Ирана уничтожена, хотя в СМИ и не только появлялась иная информация.

Вскоре, 24 июня, президент США заявил, что Иран и Израиль согласились на полное прекращение огня. Он также сказал, что это конец войны.

По последним данным, а именно CNN, администрация Трампа прорабатывает ряд инициатив, которые направлены на возвращение Ирана в переговорный процессе по ядерной программе. При этом Вашингтон не готов отказаться от ключевого требования.

Подробнее о возможных предложениях США Ирану - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Иран
Новости
У Путина рассказали, когда "определят" дату новых переговоров с Украиной
У Путина рассказали, когда "определят" дату новых переговоров с Украиной
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины