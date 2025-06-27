Несмотря на заявление Трампа: Иран не хочет возвращаться к ядерным переговорам с США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Никакого соглашения или договоренности о возобновлении переговоров достигнуто не было. Не было дано никаких обещаний, и никаких обсуждений по этому вопросу не проводилось", - сказал он иранскому государственному телевидению.

Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка и Иран возобновят переговоры на следующей неделе после того, как они были прерваны в начале 12-дневной войны Израиля с Тегераном.

На брифинге в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что "на данный момент" никаких переговоров не планируется. Однако, она отметила, что администрация США "находится на дипломатическом пути" с Ираном.