Попри заяви Рубіо, Європа сумнівається у надійності підтримки США, - FT

Виступ державного секретаря США Марко Рубіо на Мюнхенській конференції з безпеки мав примирливий тон і містив запевнення у міцності трансатлантичного союзу, однак напруження у відносинах між США та Європою залишається високим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
У своєму виступі Рубіо наголосив на історичній близькості США та Європи, заявивши, що американці "завжди будуть дітьми Європи". Його слова викликали оплески в залі, однак, за оцінками дипломатів, реакція була радше проявом полегшення після напруженого періоду у відносинах.
За даними видання, політика адміністрації президента Дональда Трампа протягом останнього року спричинила одну з найбільших криз у трансатлантичних відносинах за десятиліття.
Як пише видання, під час виступу Рубіо був ввічливішим, ніж віце-президента США Джей Ді Венса на цій же сцені роком раніше. Однак європейські чиновники зазначають, що хоча риторика стала менш різкою, позиція Вашингтона щодо союзників суттєво не змінилася.
"Рубіо - це найкраще, на що ми можемо сподіватися від цієї адміністрації [США]. Але він все ж дав зрозуміти досить чітко: якщо трансатлантичні відносини і не розірвані, то вони істотно відрізняються від того, до чого ми звикли", – сказав один з високопоставлених європейських міністрів, який був присутній у залі.
Після виступу держсекретаря голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа пережила своєрідну "шокову терапію", а трансатлантичні відносини вже не є такими, як раніше.
Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав з розумінням ставитися до того, що США змушені розподіляти увагу між різними регіонами світу, підкресливши, що Вашингтон не може зосереджуватися виключно на Європі.
Раніше ми писали, що попри те що Європа може виробляти сучасну зброю, вона залишається критично залежною від США у сфері розвідки, логістики та командування. Без американських можливостей стримування Росії буде вкрай складним.