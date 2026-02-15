Несмотря на заявления Рубио, Европа сомневается в надежности поддержки США, - FT

"Нерушимая связь" с Европой

В своем выступлении Рубио отметил историческую близость США и Европы, заявив, что американцы "всегда будут детьми Европы". Его слова вызвали аплодисменты в зале, однако, по оценкам дипломатов, реакция была скорее проявлением облегчения после напряженного периода в отношениях.

По данным издания, политика администрации президента Дональда Трампа в течение последнего года вызвала один из крупнейших кризисов в трансатлантических отношениях за десятилетие.

Критика политики Европы

Несмотря на то, что Рубио был вежливее, чем вице-президента США Джей Ди Венса на этой же сцене годом ранее, суть американского послания почти не изменилась

Европейские чиновники отмечают, что хотя риторика стала менее резкой, позиция Вашингтона в отношении союзников существенно не изменилась.

"Рубио - это лучшее, на что мы можем надеяться от этой администрации [США]. Но он все же дал понять достаточно четко: если трансатлантические отношения и не разорваны, то они существенно отличаются от того, к чему мы привыкли", - сказал один из высокопоставленных европейских министров, присутствовавший в зале.

Европа переживает "шоковую терапию"

После выступления госсекретаря председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа пережила своеобразную "шоковую терапию", а трансатлантические отношения уже не являются такими, как раньше.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал с пониманием относиться к тому, что США вынуждены распределять внимание между различными регионами мира, подчеркнув, что Вашингтон не может сосредотачиваться исключительно на Европе.