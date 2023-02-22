UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Попри відсутність результатів. Шольц продовжуватиме телефонувати Путіну

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Незважаючи на відсутність будь-яких результатів, канцлер Німеччини Олаф Шольц продовжить телефонувати російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника федерального уряду Штеффена Гебештрайта, яку цитує "Укрінформ".

"Важливо залишатися в контакті. Канцлер і уряд у цьому переконані. Ми не бачимо бажання Путіна зупинити війну, але правильним є час від часу телефонувати в Москву", - сказав Гебештрайт,.

Він додав, що телефонувати варто навіть за відсутності результатів розмов та різність принципових позицій щодо війни.

Речник не поділяє оцінки деяких експертів щодо того, що промова стала менш агресивною.

"Ми почули те ж саме, що Путін говорить місяцями та тижнями", - зазначив він.

Як повідомляється, вчорашню промову російського диктатора та його відмову від договору СНО сприйняли в Берліні з певним занепокоєнням.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче продовжити зусилля щодо припинення війни проти України у прямих переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним.

Проте у Росії заявили, що Путін найближчим часом не планує переговорів з канцлером Німеччини.

Нещодавно Шольц заявив, що умовою для початку переговорів з Кремлем є виведення російських військ з України. Жодні домовленості не можуть бути досягнуті без участі українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олаф ШольцВійна Росії проти України