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По стопах Макрона. Шольц хоче продовжити спілкування з Путіним телефоном

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Аргентина, Неділя 29 січня 2023 06:28
По стопах Макрона. Шольц хоче продовжити спілкування з Путіним телефоном Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче продовжити зусилля щодо припинення війни проти України у прямих переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Шольц зазначив, що тримає канал для переговорів із Кремлем відкритим.

"Я також знову розмовлятиму телефоном з Путіним, тому що необхідно розмовляти один з одним. Путін має вивести війська з України і покласти край цій жахливій, безглуздій війні", - сказав канцлер.

За словами Шольца, поки Росія продовжує війну з агресією, що не послаблюється, поточна ситуація не зміниться. Хоча телефонні розмови з Путіним носили "неввічливий тон", він знову і знову давав зрозуміти, що хоче "приєднати частини сусідньої країни силою", що "неприйнятно".

"Іноді були й конкретні питання щодо обміну полоненими, експорту зерна з України та Запорізької АЕС. Але мені важливо, щоб переговори завжди поверталися до актуальної теми", - заявив Шольц.

У зв'язку з новими вимогами до постачання винищувачів в Україну Шольц застеріг від "вступу в постійну конкурентну боротьбу, коли йдеться про системи озброєння".

За його словами, питання про бойові літаки навіть не виникає.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що продовжить "говорити з Росією", попри критику.

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Олаф Шольц
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