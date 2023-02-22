Несмотря на отсутствие результатов. Шольц будет продолжать звонить Путину

"Важно оставаться в контакте. Канцлер и правительство в этом убеждены. Мы не видим желания Путина остановить войну, но верно время от времени звонить в Москву", - сказал Гебештрайт.

Он добавил, что звонить следует даже при отсутствии результатов разговоров и разности принципиальных позиций относительно войны.

Представитель не разделяет оценки некоторых экспертов относительно того, что речь стала менее агрессивной.

"Мы услышали то же, что Путин говорит месяцами и неделями", - отметил он.

Как сообщается, вчерашнюю речь российского диктатора и его отказ от договора СНВ восприняли в Берлине с определенным беспокойством.