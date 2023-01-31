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Шольц назвав умову, за якої можуть початися переговори з Росією

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Берлін, Вівторок 31 січня 2023 09:57
Шольц назвав умову, за якої можуть початися переговори з Росією Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Умовою для початку переговорів з Кремлем є виведення російських військ з України. Жодні домовленості не можуть бути досягнуті без участі українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца, якого цитує Welt.

"Не може бути жодного укладеного миру з Росією за спиною українців. Тому мирні переговори насамперед пов’язані з умовою виведення Росією своїх військ (з України - ред.)", - заявив Шольц на прес-конференції з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою.

Також німецький канцлер висловив чітку спільну позицію із президентом Бразилії.

"Ми обидва засуджуємо російське вторгнення", - акцентував Шольц.

Зазначимо, попри таку нібито спільну позицію президент Бразилії відхилив запит Німеччини щодо постачання боєприпасів для танків Leopard, які Берлін передасть Україні.

Також варто нагадати, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що нібито хоче "продовжити зусилля щодо припинення війни проти України" у прямих переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним.

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