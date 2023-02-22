Попри відсутність результатів. Шольц продовжуватиме телефонувати Путіну
Незважаючи на відсутність будь-яких результатів, канцлер Німеччини Олаф Шольц продовжить телефонувати російському диктатору Володимиру Путіну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника федерального уряду Штеффена Гебештрайта, яку цитує "Укрінформ".
"Важливо залишатися в контакті. Канцлер і уряд у цьому переконані. Ми не бачимо бажання Путіна зупинити війну, але правильним є час від часу телефонувати в Москву", - сказав Гебештрайт,.
Він додав, що телефонувати варто навіть за відсутності результатів розмов та різність принципових позицій щодо війни.
Речник не поділяє оцінки деяких експертів щодо того, що промова стала менш агресивною.
"Ми почули те ж саме, що Путін говорить місяцями та тижнями", - зазначив він.
Як повідомляється, вчорашню промову російського диктатора та його відмову від договору СНО сприйняли в Берліні з певним занепокоєнням.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче продовжити зусилля щодо припинення війни проти України у прямих переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним.
Проте у Росії заявили, що Путін найближчим часом не планує переговорів з канцлером Німеччини.
Нещодавно Шольц заявив, що умовою для початку переговорів з Кремлем є виведення російських військ з України. Жодні домовленості не можуть бути досягнуті без участі українців.
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