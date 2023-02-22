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Несмотря на отсутствие результатов. Шольц будет продолжать звонить Путину

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Германия, Среда 22 февраля 2023 15:58
Несмотря на отсутствие результатов. Шольц будет продолжать звонить Путину Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Несмотря на отсутствие каких-либо результатов, канцлер Германии Олаф Шольц продолжит звонить российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя федерального правительства Штеффена Гебештрайта, которое цитирует "Укринформ".

"Важно оставаться в контакте. Канцлер и правительство в этом убеждены. Мы не видим желания Путина остановить войну, но верно время от времени звонить в Москву", - сказал Гебештрайт.

Он добавил, что звонить следует даже при отсутствии результатов разговоров и разности принципиальных позиций относительно войны.

Представитель не разделяет оценки некоторых экспертов относительно того, что речь стала менее агрессивной.

"Мы услышали то же, что Путин говорит месяцами и неделями", - отметил он.

Как сообщается, вчерашнюю речь российского диктатора и его отказ от договора СНВ восприняли в Берлине с определенным беспокойством.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц хочет продолжить усилия по прекращению войны против Украины в прямых переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Однако в России заявили, что Путин в ближайшее время не планирует переговоры с канцлером Германии.

Недавно Шольц заявил, что условием для начала переговоров с Кремлем является вывод российских войск из Украины. Никакие договоренности не могут быть достигнуты без участия украинцев.

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Олаф Шольц Война России против Украины
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