Попри уникнення дефолту агентство Fitch все ще може знизити кредитний рейтинг США

У Fitch заявили, що повторні політичні протистояння щодо ліміту запозичень федерального уряду знижують довіру до них у фіскальних і боргових питаннях.

Незважаючи на те, що рішення про підвищення ліміту держборгу є вирішеним, агенство висловило глибоку стурбованість через політичну поляризацію у Вашингтоні.

"Ми вважаєємо, що неодноразові політичні протистояння навколо ліміту боргу та вирішення проблеми в останні хвилини до дати X (коли готівкова позиція Міністерства фінансів вичерпана) знижує довіру до державного управління з питань фінансової та боргової політики", – зазначили у Fitch

Загроза дефолту в США

Сенат, 2 червня, прийняв закон про призупинення обмеження боргу США та обмеження державних витрат до виборів 2024 року, що дозволило уникнути першого в історії Америки дефолту.

За даними Міністерства фінансів, він міг статися уже 5 червня, адже уряд не зміг би фінансувати виконання зобов'язань.