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Попри уникнення дефолту агентство Fitch все ще може знизити кредитний рейтинг США

Фото: агентство Fitch попри уникнення дефолту може понизити кредитний рейтинг США (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міжнародне агентство Fitch попередило США, що все ще може знизити кредитний рейтинг країни. Не дивлячись на те, що Конгрес, все таки, прийняв закон про підвищення ліміту держборгу, що дозволило уникнути дефолту, який мав наступити вже 5 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У Fitch заявили, що повторні політичні протистояння щодо ліміту запозичень федерального уряду знижують довіру до них у фіскальних і боргових питаннях.

Незважаючи на те, що рішення про підвищення ліміту держборгу є вирішеним, агенство висловило глибоку стурбованість через політичну поляризацію у Вашингтоні.

"Ми вважаєємо, що неодноразові політичні протистояння навколо ліміту боргу та вирішення проблеми в останні хвилини до дати X (коли готівкова позиція Міністерства фінансів вичерпана) знижує довіру до державного управління з питань фінансової та боргової політики", – зазначили у Fitch

Загроза дефолту в США

Сенат, 2 червня, прийняв закон про призупинення обмеження боргу США та обмеження державних витрат до виборів 2024 року, що дозволило уникнути першого в історії Америки дефолту.

За даними Міністерства фінансів, він міг статися уже 5 червня, адже уряд не зміг би фінансувати виконання зобов'язань.

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