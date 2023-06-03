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Несмотря на избежание дефолта, агентство Fitch все еще может снизить кредитный рейтинг США

Фото: агентство Fitch, несмотря на избежание дефолта, может снизить кредитный рейтинг США (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Международное агентство Fitch предупредило США, что все еще может снизить кредитный рейтинг страны. Несмотря на то, что Конгресс все же принял закон о повышении лимита госдолга, что позволило избежать дефолта, который должен был наступить уже 5 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В Fitch заявили, что повторные политические противостояния по лимиту заимствований федерального правительства снижают доверие к ним в фискальных и долговых вопросах.

Несмотря на то, что решение о повышении лимита госдолга решено, агентство выразило глубокую обеспокоенность из-за политической поляризации в Вашингтоне.

"Мы считаем, что неоднократные политические противостояния вокруг лимита долга и решение проблемы в последние минуты до даты X (когда наличная позиция Министерства финансов исчерпана) снижает доверие к государственному управлению по вопросам финансовой и долговой политики", - отметили в Fitch

Угроза дефолта в США

Сенат, 2 июня, принял закон о приостановлении ограничения долга США и ограничении государственных расходов до выборов 2024 года, что позволило избежать первого в истории Америки дефолта.

По данным Министерства финансов, оно могло произойти уже 5 июня, ведь правительство не смогло бы финансировать выполнение обязательств.

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