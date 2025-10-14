Попри санкції. Росія збільшила експорт зрідженого природного газу, - Bloomberg

Російський завод із виробництва зрідженого природного газу, що розташований в Арктиці, нарощує виробництво та експорт продукції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Експортний завод "Арктик СПГ-2", схоже, відвантажив вже десяту партію з кінця червня, згідно з даними відстеження судів, зібраних Bloomberg. Раніше поставки здійснювалися або в один порт на півдні Китаю, або в сховища Далекого Сходу Росії.
Хоча останніми днями торгівельна суперечка між Вашингтоном і Пекіном знову загострилася, США поки що утримуються від посилення заходів проти російського ЗПГ.
За даними системи відстеження судів, із серпня на китайський термінал у Бейхаї прибули вісім партій російського ЗПГ, що підпадає під дію санкцій. Ці партії стали першими, які прибули до закордонного порту. Вибравши єдиний порт з обмеженою міжнародною присутністю, Пекін таким чином намагається захистити свій газовий сектор від можливих заходів у відповідь.
Минулого літа проект "Арктик СПГ 2" відвантажив вісім партій, але у жовтні був змушений закритися, оскільки не вдалося знайти покупців, а також через наростання сезонного льоду навколо об'єкту. Натомість суду розвантажували вантаж на російські сховища.
Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, що російський танкер зі скрапленим газом уперше пришвартувався в Китаї попри санкції США.
Відомо, що Arctic Mulan завантажив партію СПГ на початку червня з плавучого сховища на сході Росії. Паливо в резерві походило із заводу Arctic LNG 2.
Також на початку вересня стало відомо, що до Китаю прибув вже другий за останній час російський танкер, який перевозить скраплений природний газ.