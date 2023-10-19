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Попри санкції, Німеччина імпортувала з РФ сотні тисяч тонн нафти, - ЗМІ

Фото: Німеччина в обхід санкцій може імпортувати російську нафту (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Незважаючи на діючі санкції до Німеччини через дочірнє підприємство "Роснефти" Rosneft Deutschland може потрапляти російська нафта, яка імпортується нібито з Казахстану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Під час розслідування ЗМІ виявили, що у головним митним управлінням Німеччини на початку вересня було надано вказівку митним органам Берліна та Франкфурта-на-Одері "без затримок" пропускати нафту для Rosneft Deutschland.

Хоча вказівка митного регулятора ФРН не є надзвичайними, фактично це дозволяє німецькому підрозділу "Роснефти" імпортувати сиру нафту без перевірки на предмет можливого обходу санкцій.

Раніше Rosneft Deutschland отримувала 100% своєї нафти з Росії, але тепер, нібито, вона переорієнтувала свої закупівлі на Казахстан. Однак Управління по боротьбі з контрабандою німецької митниці вбачає "високий ризик", що через такі транзакції може відбуватися обхід санкцій. 

Більше того, стверджується, що казахстанське нафтове родовище, з якого нібито постачається нафта до Німеччини, належить компанії "Лукойл" з Росії. 

Варто зазначити, видання Spiegel раніше також повідомляло, що Німеччина продовжує імпортувати російську нафту попри накладені санкції. За їх даними, посередником використовують Індію.

Ембарго на російську нафту

З 5 грудня 2022 року діє ембарго Європейського Союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Нещодавно Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції, причиною яких стали порушення цінової стелі під час продажу російської нафти.

 

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НАФТАСанкції проти Росії