Несмотря на санкции, Германия импортировала из РФ сотни тысяч тонн нефти, - СМИ

В ходе расследования СМИ обнаружили, что в главном таможенном управлении Германии в начале сентября было дано указание таможенным органам Берлина и Франкфурта-на-Одере "без задержек" пропускать нефть для Rosneft Deutschland.

Хотя указание таможенного регулятора ФРГ не чрезвычайно, фактически это позволяет немецкому подразделению "Роснефти" импортировать сырую нефть без проверки на предмет возможного обхода санкций.

Ранее Rosneft Deutschland получала 100% своей нефти из России, но теперь она якобы переориентировала свои закупки на Казахстан. Однако Управление по борьбе с контрабандой немецкой таможни видит "высокий риск", что из-за таких транзакций может происходить обход санкций.

Более того, утверждается, что казахстанское нефтяное месторождение, из которого якобы поставляется нефть в Германию, принадлежит компании "Лукойл" из России.

Стоит отметить, что издание Spiegel ранее также сообщало, что Германия продолжает импортировать российскую нефть, несмотря на наложенные санкции. По их данным,посредником используют Индию.

Эмбарго на российскую нефть

С 5 декабря 2022 г. действует эмбарго Европейского Союза на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Недавно Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции, причиной которых стали нарушения ценового потолка при продаже российской нефти.