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Попри рішення ЄК. Польща продовжить обмеження на імпорт зерна з України

Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Польща запровадить ембарго на українське зерно попри те, що Єврокомісія скасувала обмеження.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

За його словами, ембарго почне діяти з опівночі 16 вересня.

"Попри відсутність згоди з боку Єврокомісії, кажу я всім фермерам по всій Польщі, ми продовжимо заборону на імпорт українського зерна. Ми не будемо слухати Берлін чи фон дер Ляєн, Туска чи Вебера. Ми це зробимо, бо це в інтересах польського фермера", - сказав Моравецький.

Обмеження імпорту зерна

Нагадаємо, деякі країни Євросоюзу ще навесні почали самостійно запроваджувати обмеження на імпорт українського зерна.

Після цього відповідні обмеження вирішила затвердити Єврокомісія. Таким чином, імпортувати зерно України перестали Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія.

Рішення ЄК діяло до 15 вересня. У відомстві неодноразово обіцяли, що заборону продовжувати не будуть.

У свою чергу влада Польщі вже вирішила продовжити обмеження самостійно. Однак прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) через те, що Польща вирішила продовжити заборону на імпорт зерна.

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