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Несмотря на решение ЕК. Польша продлит ограничения на импорт зерна из Украины

Фото: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Польша введет эмбарго на украинское зерно, несмотря на то, что Еврокомиссия отменила ограничения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, эмбарго начнет действовать с полуночи 16 сентября.

"Несмотря на отсутствие согласия со стороны Еврокомиссии, говорю я всем фермерам по всей Польше, мы продолжим запрет на импорт украинского зерна. Мы не будем слушать Берлин или фон дер Ляен, Туска или Вебера. Мы это сделаем, потому что это в интересах польского фермера", – сказал Моравецкий.

Ограничение импорта зерна

Напомним, некоторые страны Евросоюза еще весной начали самостоятельно вводить ограничения на импорт украинского зерна.

После этого соответствующие ограничения решила утвердить Еврокомиссия. Таким образом импортировать зерно Украины перестали Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния.

Решение ЕК действовало до 15 сентября. В ведомстве не раз обещали, что запрет продолжать не будут.

В свою очередь власти Польши уже решили продлить ограничения самостоятельно . Однако премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина обратится в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) из-за того, что Польша решила продлить запрет на импорт зерна.

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