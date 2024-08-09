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Попри прохання України та ЄС. Мексика відмовилася арештовувати Путіна у разі візиту

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що країна не стане заарештовувати російського диктатора Володимира Путіна під час його можливого візиту на інавгурацію нового голови держави Клаудії Шейнбаум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Таким чином влада Мексики відреагувала на заклики української сторони заарештувати главу Кремля у разі його приїзду на інавгурацію Шейнбаум, що заплановане на 1 жовтня.

Аналогічне звернення до мексиканської влади зробив і Європейський союз.

Зазначимо, що заклики щодо арешту Путіна пояснюються тим, що Мексика є країною-учасницею Міжнародного кримінального суду (МКС), який ще минулого року видав ордер на арешт російського диктатора.

Проте чинний президент Мексики під час виступу на урядовій прес-конференції практично відхилив відповідні заклики з боку як Києва, так і Брюсселя, стосовно дотримання зобов'язань МКС.

"Ми не можемо цього зробити. Це не від нас залежить", - сказав мексиканський президент.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що 7 серпня Мексика запросила Путіна на інавгурацію новообраного президента Клаудії Шейнбаум. Це має відбутися 1 жовтня.

Пізніше стало відомо, що посольство України в Мексиці закликало місцеву владу заарештувати російського диктатора, якщо він туди приїде, оскільки Мексика визнає юрисдикцію МКС.

Крім того, 8 серпня речник Єврокомісії Петер Стано заявив, що ЄС також закликав Мексику заарештувати Путіна у разі його візиту до країни.

Нагадаємо, ордер на арешт Путіна був виданий МКС у березні 2023 року за підозрою у викраденні та примусовому переміщенні українських дітей до РФ. Відтоді російський диктатор не здійснює поїздки до країн-підписантів Римського статуту через ризик бути заарештованим.

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Володимир ПутінМіжнародний кримінальний судМексика