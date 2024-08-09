Попри прохання України та ЄС. Мексика відмовилася арештовувати Путіна у разі візиту

Таким чином влада Мексики відреагувала на заклики української сторони заарештувати главу Кремля у разі його приїзду на інавгурацію Шейнбаум, що заплановане на 1 жовтня.

Аналогічне звернення до мексиканської влади зробив і Європейський союз.

Зазначимо, що заклики щодо арешту Путіна пояснюються тим, що Мексика є країною-учасницею Міжнародного кримінального суду (МКС), який ще минулого року видав ордер на арешт російського диктатора.

Проте чинний президент Мексики під час виступу на урядовій прес-конференції практично відхилив відповідні заклики з боку як Києва, так і Брюсселя, стосовно дотримання зобов'язань МКС.

"Ми не можемо цього зробити. Це не від нас залежить", - сказав мексиканський президент.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що 7 серпня Мексика запросила Путіна на інавгурацію новообраного президента Клаудії Шейнбаум. Це має відбутися 1 жовтня.

Пізніше стало відомо, що посольство України в Мексиці закликало місцеву владу заарештувати російського диктатора, якщо він туди приїде, оскільки Мексика визнає юрисдикцію МКС.

Крім того, 8 серпня речник Єврокомісії Петер Стано заявив, що ЄС також закликав Мексику заарештувати Путіна у разі його візиту до країни.

Нагадаємо, ордер на арешт Путіна був виданий МКС у березні 2023 року за підозрою у викраденні та примусовому переміщенні українських дітей до РФ. Відтоді російський диктатор не здійснює поїздки до країн-підписантів Римського статуту через ризик бути заарештованим.