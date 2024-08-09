Несмотря на просьбу Украины и ЕС. Мексика отказалась арестовывать Путина в случае визита

Таким образом, власти Мексики отреагировали на призывы украинской стороны арестовать главу Кремля в случае его приезда на инаугурацию Шейнбаум, запланированное на 1 октября.

Аналогичное обращение к мексиканской власти сделал и Европейский союз.

Отметим, что призывы об аресте Путина объясняются тем, что Мексика является страной-участницей Международного уголовного суда (МКС), который еще в прошлом году выдал ордер на арест российского диктатора.

Однако действующий президент Мексики во время выступления на правительственной пресс-конференции практически отклонил соответствующие призывы со стороны как Киева, так и Брюсселя, относительно соблюдения обязательств МКС.

"Мы не можем этого сделать. Это не от нас зависит", - сказал мексиканский президент.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 7 августа Мексика пригласила Путина на инаугурацию новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум. Это должно произойти 1 октября.

Позже стало известно, что посольство Украины в Мексике призвало местные власти арестовать российского диктатора, если он туда приедет, поскольку Мексика признает юрисдикцию МКС.

Кроме того, 8 августа представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что ЕС также призвал Мексику арестовать Путина в случае его визита в страну.

Напомним, ордер на арест Путина был выдан МКС в марте 2023 года по подозрению в похищении и принудительном перемещении украинских детей в РФ. С тех пор российский диктатор не совершает поездки в страны-подписанты Римского устава из-за риска быть арестованными.