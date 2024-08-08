ua en ru
Чт, 08 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна просить Мексику заарештувати Путіна у разі його приїзду на інавгурацію президента

Україна, Четвер 08 серпня 2024 08:58
UA EN RU
Україна просить Мексику заарештувати Путіна у разі його приїзду на інавгурацію президента Фото: глава Кремля Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Україна просить Мексику заарештувати главу Кремля Володимира Путіна у разі його приїзду на інавгурацію президента Клаудії Шейнбаум. Подія має відбутись 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство України в Мексиці.

В посольстві висловили сподівання, що уряд Мексики знає про те, що "Володимир Путін є військовим злочинцем", який має ордер на арешт за підозрою у викраденні та примусовому переміщенні українських дітей до Росії, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС), юрисдикцію якого визнає Мексика.

"Тим часом ми віримо, що мексиканський уряд у будь-якому випадку виконає міжнародний ордер на арешт, передавши вищезазначене судовому органу ООН у Гаазі", - йдеться у листі.

Україна просить Мексику заарештувати Путіна у разі його приїзду на інавгурацію президента

Що цьому передувало

7 серпня Мексика запросила главу Кремля Володимира Путіна на інавгурацію новообраного президента Клаудії Шейнбаум.

Зазначимо, що після того, як у березні 2023 року був виданий ордер на арешт Путіна, глава Кремля не здійснює поїздки до країн-підписантів Римського статуту, оскільки влада цих держав повинна заарештувати його після прибуття на їхню територію.

При цьому Путіна час від часу запрошують на той чи інший захід за межами РФ, але він щоразу відмовляється, ймовірно, боячись свого арешту.

Щодо поїздок, то глава Кремля регулярно їздить до Білорусі, а в червні Путін відвідав Північну Корею та В'єтнам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Мексика Війна в Україні
NEWS
ISW: "українські війська" підтвердили просування на 10 км у Курську область РФ
ISW: "українські війська" підтвердили просування на 10 км у Курську область РФ
DAILY
Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову