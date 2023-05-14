Попри перемир'я. Між Ізраїлем та "Ісламським джихадом" тривають перестрілки

За посередництвом Єгипту між Ізраїлем і бойовиками палестинського "ісламського джихаду" була досягнута угода про режим припинення вогню. Перемир'я мало розпочатися о 22:00. Зазначається, що вже за кілька хвилин після розпочалась перестрілка.

Видання повідомляє, що в угоду входить зобов'язання Ізраїлю припинити так звані "цілеспрямовані вбивства". А "ісламський джихад" у свою чергу повинен припинити ракетні обстріли цивільних в Ізраїлі.

Єгипетські офіційні особи закликали обидві сторони дотримуватися угоди, але ізраїльські військові заявили, що бойовики обстріляли ракетами міста на півдні країни після початку перемир'я. Після цього Ізраїль завдав авіаударів у відповідь, уразивши дві ракетні установки в Газі.

Незважаючи на попередні повідомлення про припинення вогню о 22:00, із Сектора Гази продовжували ракетні обстріли південних ізраїльських міст Сдерот, Кіссуфім та кількох інших міст.