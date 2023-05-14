Несмотря на перемирие. Между Израилем и "Исламским джихадом" продолжаются перестрелки

Посредством Египта между Израилем и боевиками палестинского "исламского джихада" было достигнуто соглашение о режиме прекращения огня. Перемирие должно было начаться в 22:00. Отмечается, что уже через несколько минут после началась перестрелка.

Издание сообщает, что в соглашение входит обязательство Израиля прекратить так называемые "целенаправленные убийства". А "исламский джихад" в свою очередь должен прекратить ракетные обстрелы гражданских в Израиле.

Египетские официальные лица призвали обе стороны придерживаться соглашения, но израильские военные заявили, что боевики обстреляли ракетами города на юге страны после начала перемирия. После этого Израиль нанес ответные авиаудары, поразив две ракетные установки в Газе.

Несмотря на предыдущие сообщения о прекращении огня в 22:00, из Сектора Газы продолжали ракетные обстрелы южных израильских городов Сдерот, Киссуфим и других городов.