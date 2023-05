Операція "Щит та стріла". З чого все почалося і що відбувається між Ізраїлем та сектором Газа

Вночі 9 травня 40 літаків ВПС Ізраїлю почали атакувати об'єкти терористів на території сектору Газа. Такий обстріл ознаменував початок операції під кодовою назвою "Щит та стріла". Перші атаки ізраїльських військ були успішними - трьох польових командирів угруповання "Ісламський джихад" ліквідували.

Удари завдавалися по домівках, на цьому тлі палестинська сторона заявляла про загибель мирних жителів. Очевидці стверджували, що пошкоджено багатоповерхівки, інформацію підтверджували авторитетні західні ЗМІ.

У свою чергу, бойовики "Ісламського джихаду" заприсяглися помститися Ізраїлю за такі обстріли. Атаки терористів довго чекати не довелося.

Наступного дня, 10 травня, Ізраїль також продовжив завдавати ударів по позиціях бойовиків. Цього разу цілями стали місця, звідки по країні запускали ракети з сектору Газа, вибухи також лунали в місці, де знаходиться тренувальний табір бойовиків.

Але тепер атака Ізраїлю не залишилася без відповіді. З сектору Газа країну обстрілювали весь день, ЦАХАЛ підтвердив спробу ударів за допомогою 469 ракет, але лише 333 з них перетнули умовний кордон з Ізраїлем. Системи ППО збили 153 ворожі ракети. ЗМІ писали про перше успішне перехоплення снаряда протиракетною установкою "Праща Давида".

People seen running from Israeli beaches to the nearest bomb shelter. pic.twitter.com/T50dl3MzhZ