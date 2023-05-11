Операція "Щит та стріла". З чого все почалося і що відбувається між Ізраїлем та сектором Газа

Ізраїль уже третій день продовжує свою операцію "Щит та стріла" проти палестинської терористичної організації "Ісламський джихад". Ракетна перестрілка між сторонами не вщухає.

Більш детально про те, як відбувається конфлікт, - у матеріалі РБК-Україна нижче.

З чого все почалося

Вночі 9 травня 40 літаків ВПС Ізраїлю почали атакувати об'єкти терористів на території сектору Газа. Такий обстріл ознаменував початок операції під кодовою назвою "Щит та стріла". Перші атаки ізраїльських військ були успішними - трьох польових командирів угруповання "Ісламський джихад" ліквідували.

Удари завдавалися по домівках, на цьому тлі палестинська сторона заявляла про загибель мирних жителів. Очевидці стверджували, що пошкоджено багатоповерхівки, інформацію підтверджували авторитетні західні ЗМІ.

У свою чергу, бойовики "Ісламського джихаду" заприсяглися помститися Ізраїлю за такі обстріли. Атаки терористів довго чекати не довелося.

Удар у відповідь

Наступного дня, 10 травня, Ізраїль також продовжив завдавати ударів по позиціях бойовиків. Цього разу цілями стали місця, звідки по країні запускали ракети з сектору Газа, вибухи також лунали в місці, де знаходиться тренувальний табір бойовиків.

Але тепер атака Ізраїлю не залишилася без відповіді. З сектору Газа країну обстрілювали весь день, ЦАХАЛ підтвердив спробу ударів за допомогою 469 ракет, але лише 333 з них перетнули умовний кордон з Ізраїлем. Системи ППО збили 153 ворожі ракети. ЗМІ писали про перше успішне перехоплення снаряда протиракетною установкою "Праща Давида".

People seen running from Israeli beaches to the nearest bomb shelter. pic.twitter.com/T50dl3MzhZ — Moshe Schwartz (@YWNReporter) May 10, 2023

Продовження ракетної перестрілки

Вже сьогодні, 11 травня, вночі Ізраїль продовжив завдавати прицільних ударів. Внаслідок атаки було ліквідовано головного ракетника "Ісламського джихаду" Алі Хасан Галі. Він загинув у своїй квартирі у шестиповерховому будинку, по якому влучив снаряд ізраїльських військових.

Разом з бойовиком було знищено і двох його родичів - брата і племінника. Ізраїль також називав їх своєю ціллю.

У відповідь країну знову почали обстрілювати члени "Ісламського джихаду", але протягом тривалого часу ізраїльська сторона не заявляла про наявність жертв серед населення. Палестина своєю чергою повідомляла про десятки жертв.

IDF releases footage of Iron Dome interceptions. pic.twitter.com/sDtw8DO4KR — Moshe Schwartz (@YWNReporter) May 10, 2023

Інформація про одного загиблого та п'ятьох постраждалих в ізраїльському місті Реховот з'явилася лише сьогодні ввечері. При цьому The Jerusalem Post стверджує, що, за словами джерела, країна вже готує відповідь.