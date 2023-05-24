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Попри обстріли у Херсоні хочуть відновити роботу ліфтів

Фото: попри обстріли у Херсоні хочуть відновити роботу ліфтів (freepik)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Херсоні планують відновити роботу ліфтів у багатоповерхівках, проте виникли проблеми з компаніями, які їх обслуговують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської МВА Романа Мрочка.

Користуватися ліфтом в умовах постійних обстрілів та аварійних вимкнень світла небезпечно, адже там можуть "застрягти" родини з дітьми чи літні люди. Проте ситуації бувають різні, тому потребують індивідуального підходу.

З огляду на це Мрочко скасував попереднє рішення про заборону користування ліфтами у багатоповерхівках.

При цьому виникають проблеми з компаніями, які здійснюють обслуговування ліфтів та картоприймачів. Адміністрація неодноразово зверталася до найбільшої компанії, яка надавала такі послуги жителям у мирний час, але вона поки не підтвердила готовність працювати в місті.

Водночас невеликі підприємства, які здійснювали обслуговування ліфтового обладнання, наразі готові приступити до надання послуг. Йдеться про ТОВ фірма "СІМ" та ТОВ "ХХІ сторіччя - Херсонсервіс".

Для забезпечення безперебійної роботи ліфтового обладнання, вирішили організувати цю роботу силами комунального підприємства. Тому наразі триває процес отримання ліцензії КП "Херсонміськсвітло" щодо технічного обслуговування та ремонту ліфтів у місті.

Зазначається, що процес суттєво затримує нестача фахівців, а навчання нових спеціалістів потребує багато часу.

Поки питання вирішується, кожен голова ОСББ на власний розсуд може обрати будь-яку фірму, яка має відповідну ліцензію для обслуговування ліфтів, та укласти з нею договір.

Робота ліфтів у Херсоні

У жовтні 2022 року, коли Херсон перебував під російською окупацією незаконна "влада" прийняла рішення про вимкнення ліфтів перед нібито обстрілами ЗСУ.

Після звільнення Херсона у місті призупинили роботу ліфтів у багатоповерхівках та громадських будівлях, окрім лікарень, через постійні обстріли міста росіянами та відсутністю технічного обслуговування.

Обстріли Херсона та області

Російські окупанти постійно обстрілюють Херсонську область. Так, лише за минулу добу область атакували 64 рази, через що загинули дві людини загинули, а ще троє дотримали поранення.

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ХерсонВійна Росії проти України