Несмотря на обстрелы, в Херсоне хотят возобновить работу лифтов

Пользоваться лифтом в условиях постоянных обстрелов и аварийных отключений света опасно, ведь там могут застрять семьи с детьми или пожилые люди. Однако ситуации бывают разные, поэтому они нуждаются в индивидуальном подходе.

Учитывая это, Мрочко отменил предыдущее решение о запрете пользования лифтами в многоэтажках.

При этом возникают проблемы с компаниями, которые осуществляют обслуживание лифтов и картоприемников. Администрация неоднократно обращалась в крупнейшую компанию, которая предоставляла такие услуги жителям в мирное время, но она пока не подтвердила готовность работать в городе.

В то же время небольшие предприятия, которые осуществляли обслуживание лифтового оборудования, готовы приступить к оказанию услуг. Речь идет о ООО фирма "СИМ" и ООО "ХХІ век - Херсонсервис".

Для обеспечения бесперебойной работы лифтового оборудования решили организовать эту работу силами коммунального предприятия. Поэтому сейчас идет процесс получения лицензии КП "Херсонгорсвет" по техническому обслуживанию и ремонту лифтов в городе.

Отмечается, что процесс существенно задерживается из-за нехватки специалистов, а обучение новых специалистов требует много времени.

Пока вопрос решается, каждый глава ОСМД по своему усмотрению может выбрать любую фирму, у которой есть соответствующая лицензия для обслуживания лифтов, и заключить с ней договор.

Работа лифтом в Херсоне

В октябре 2022 года, когда Херсон находился под российской оккупацией незаконная "власть" приняла решение об отключении лифтов перед якобы обстрелами ВСУ.

После освобождения Херсона в городе приостановили работу лифтов в многоэтажках и общественных зданиях, кроме больниц, из-за постоянных обстрелов города россиянами и отсутствия технического обслуживания.

Обстрелы Херсона и области

Российские оккупанты постоянно обстреливают Херсонскую область. Так, только за прошедшие сутки область атаковали 64 раза, из-за чего погибли два человека, а еще трое получили ранения.

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