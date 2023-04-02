Попри можливі обвинувачення. Трамп має підтримку 50% республіканців, - опитування

Згідно з опитуванням, 54% республіканців хотіли б бачити Трампа президентом, 33% - обрали б когось іншого.

Обираючи між Трампом та губернатором Флориди Роном ДеСантісом, 57% надали б перевагу першому та 31% - другому. Колишній президент навіть отримує підтримку більшості (52%), коли протиставляється ширшому колу кандидатів із 10 оголошених і потенційних суперників від Республіканської партії, тоді як ДеСантіс набирає 21% голосів.

Зазначається, що в опитуванні взяли участь 1089 дорослих американців протягом перших 24 годин після того, як велике журі присяжних Нью-Йорка проголосувало за звинувачення Трампа.

Детальніше про те, у чому хочуть звинуватити Трампа та чи загрожує йому арешт, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

При цьому Трамп не збирається йти на угоді зі слідством.

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