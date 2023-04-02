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Несмотря на возможные обвинения. У Трампа есть поддержка 50% республиканцев, - опрос

Фото: Дональд Трамп (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Более половины республиканцев готовы поддержать кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, несмотря на намерение властей предъявить ему уголовное обвинение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Yahoo News/YouGov.

Согласно опросу, 54% республиканцев хотели бы видеть Трампа президентом, 33% - избрали бы кого-то другого.

Выбирая между Трампом и губернатором Флориды Роном ДеСантисом, 57% предпочли бы первого и 31% - второго. Бывший президент даже получает поддержку большинства (52%), когда противопоставляется более широкому кругу кандидатов из 10 объявленных и потенциальных соперников от Республиканской партии, тогда как ДеСантис набирает 21% голосов.

В опросе приняли участие 1089 взрослых американцев в течение первых 24 часов после того, как большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за обвинение Трампа.

Детальнее о том, в чем хотят обвинить Трампа и угрожает ли ему арест, - читайте в материале РБК-Украина.

При этом Трамп не собирается идти на соглашении со следствием.

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