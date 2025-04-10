Попри міжнародні санкції: РФ та США домовились частково відновити банківські послуги

Делегації США та Російської Федерації сьогодні провели у Стамбулі черговий раунд перемовин. Вони домовились про стабільність банківських послуг для дипмісій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.
Як зазначили у Держдепі, зустріч стала другим раундом консультацій після досягнення домовленості між держсекретарем Марко Рубіо і його російським колегою. Перша була 27 лютого.
Під час сьогоднішньої зустрічі сторони "обмінялися нотами, щоб остаточно сформулювати домовленість щодо забезпечення стабільності дипломатичних банківських операцій для двосторонніх представництв Росії і США".
"Сполучені Штати знову висловили свою стурбованість політикою Російської Федерації, яка забороняє наймати місцевий персонал, що є ключовою перешкодою для підтримання стабільного і стійкого кадрового складу посольства США в Москві", - сказано у заяві.
США запровадили низку жорстких санкцій проти банківського сектору Росії у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну. Під обмеження потрапили провідні фінансові установи, зокрема "Сбербанк", "ВТБ", "Газпромбанк" та інші.
Деякі з них були відключені від міжнародної платіжної системи SWIFT, що суттєво ускладнило міжнародні транзакції. Окрім цього, Вашингтон запровадив обмеження на операції з валютними резервами Центрального банку РФ, заморожуючи його активи за кордоном.
Санкції також забороняють американським громадянам і компаніям проводити фінансові операції з підсанкційними російськими банками. Крім того, були запроваджені обмеження на імпорт високотехнологічного обладнання та програмного забезпечення, яке використовується у фінансовій інфраструктурі. Ці заходи мають на меті послабити здатність Росії фінансувати війну, ізолювати її банківську систему від світової економіки та обмежити доступ до зовнішніх джерел капіталу.
Нещодавно стало відомо, що США і Росія проведуть новий раунд переговорів у Стамбулі у четвер, 10 квітня.
На зустрічі делегацію Росії очолив посол РФ у США Олександр Дарчієв, а делегацію США - заступник помічника держсекретаря у справах Євразії Соната Коултер.
Детально про те, що відомо про їх зустріч - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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