Несмотря на международные санкции: РФ и США договорились частично восстановить банковские услуги

Как отметили в Госдепе, встреча стала вторым раундом консультаций после достижения договоренности между госсекретарем Марко Рубио и его российским коллегой. Первая была 27 февраля.

Во время сегодняшней встречи стороны "обменялись нотами, чтобы окончательно сформулировать договоренность по обеспечению стабильности дипломатических банковских операций для двусторонних представительств России и США".

"Соединенные Штаты вновь выразили свою обеспокоенность политикой Российской Федерации, которая запрещает нанимать местный персонал, что является ключевым препятствием для поддержания стабильного и устойчивого кадрового состава посольства США в Москве", - сказано в заявлении.

Санкции против России

США ввели ряд жестких санкций против банковского сектора России в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину. Под ограничения попали ведущие финансовые учреждения, в частности "Сбербанк", "ВТБ", "Газпромбанк" и другие.

Некоторые из них были отключены от международной платежной системы SWIFT, что существенно усложнило международные транзакции. Кроме этого, Вашингтон ввел ограничения на операции с валютными резервами Центрального банка РФ, замораживая его активы за рубежом.

Санкции также запрещают американским гражданам и компаниям проводить финансовые операции с подсанкционными российскими банками. Кроме того, были введены ограничения на импорт высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения, которое используется в финансовой инфраструктуре. Эти меры имеют целью ослабить способность России финансировать войну, изолировать ее банковскую систему от мировой экономики и ограничить доступ к внешним источникам капитала.