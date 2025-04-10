Зустріч США та РФ у Стамбулі: чи говоритимуть про Україну і що вже відомо

У Стамбулі (Туреччина) стартували нові перемовини між представниками США та РФ щодо роботи дипмісій. Зустріч відбувається у закритому форматі.

Що відомо про цю зустріч та чи є серед тем Україна - в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Зустріч США та РФ стартувала в Стамбулі о 10:00 за київським часом.

Переговори триватимуть кілька годин і будуть коротшими, ніж попередні (27 лютого).

Делегацію РФ очолює посол РФ у США Олександр Дарчієв.

Американську - заступник помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії Соната Коултер.

Обговорюється покращення дипломатичних відносин і функціонування посольств.

Питання війни в Україні не входить до порядку денного.

Зустріч буде закритою.

РФ прагне відновити пряме авіасполучення з США. Посол Дарчієв анонсував це питання як одне з головних у консультаціях.

Що відомо про нову зустріч РФ та США

Про початок американсько-російських перемовин повідомили прокремлівські ЗМІ о 10:00 за київським часом. Роспропаганда стверджує, що консультації "триватимуть кілька годин", але будуть коротшими, ніж попередня зустріч делегацій РФ та США щодо цього питання, яка пройшла 27 лютого також у Стамбулі та тривала понад шість годин.

Склад учасників залишився тим самим, як було і за тієї попередньої консультації. Делегацію від Росії очолює посол у США Олександр Дарчієв, а американську - заступник помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії Соната Коултер.

Тема переговорів - покращення дипломатичних відносин та роботи дипломатичних представництв в обох країнах.

Україну та російське вторгнення обговорювати на цих переговорах не будуть, заявляли напередодні обидві сторони.

Чим закінчилися перші перемовини між сторонами щодо роботи дипмісій

Нагадаємо, що результати зустрічі 27 лютого у Стамбулі публічно не були оприлюднені. Перемовини також велися у закритому форматі. Однак США тоді заявили, що було "намічено кроки щодо нормалізації роботи дипломатичних представництв двох країн".

Зазначимо, Кремль у перемовинах з Вашингтоном всіляко намагається домогтися послаблення чи скасування санкцій. Тож примітно, що російське МЗС повідомило, що запропонувало американській стороні відновити пряме авіасполучення між двома країнами.

Так, днями новий російський посол у США Олександр Дарчієв заявляв, що РФ поставить перед США на консультаціях у Стамбулі "у практичній площині" питання про відновлення прямого авіасполучення.

Зазначимо, що прямі рейси між США та Росією, як і багато країн з РФ, зупинили після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну у лютому 2022 року.

Натомість держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи питання відновлення авіасполучення заявляв, що "не розуміє, хто літатиме, якщо росіяни перебувають під санкціями".

Додамо, що паралельно США ведуть переговорний трек з росіянами та Україною щодо врегулювання російсько-української війни. У Трампа це називають "човниковою дипломатією".

В рамках цих перемовин Штатам вдалося домовитися про часткове 30-денне припинення вогню в Україні. Однак Москва у звичній манері нівелює правилами та продовжує порушувати домовленості, атакуючи мирні українські міста, зокрема об'єкти енергетики.