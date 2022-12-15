ua ru
Чт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Попри кількість сил. Окупант скаржиться на провали РФ на Донбасі (перехоплення)

Новость на русском →
Україна, Четвер 15 грудня 2022 14:49
Попри кількість сил. Окупант скаржиться на провали РФ на Донбасі (перехоплення) Фото: окупант скаржиться на провали РФ на Донбасі (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Гурковська

ЗСУ так "насипають" оккупантам, що вони втрачають надію навіть на Донбасі. Хоча саме туди вони стягнули найбільше сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення СБУ розмови одного з окупантів з дружиною.

"Офицер говорит: "Надо элеватор брать". А как его брать, когда три пулемета? А он: "Команда была брать". 17 человек положили мобилизованных… Только встали с поля. Пока мы их обратно тащили, нас минометами обкидали. Повернулись, а его и нет них*я. Он уже у*бал вперед нас на полкилометра назад", - бідкається загарбник, який воює в районі Кремінної.

Він не приховує своєї паніки та фактично прощається з дружиною. Каже, що його підрозділ приречений, але ніхто їх не збирається відводити: "Короче, шло наступление, перед нами хохлы, сбоку хохлы и справа хохлы. И нас х*й отводить хотят. Сказали стоять до последнего".

При цьому російське командування не зважає на втрати. "Мобиков отгружаем пакетами. Пакетами… Ты представляешь? Не по одному человеку. 17 человек в день", - каже окупант.

Перепадає їм і від "своїх": "Неправильную они корректировку ввели. Все поразъ*бали у нас, наши же".

Раніше з перехоплення СБУ стало відомо, що у російських мобілізованих на Донбасі почалася паніка. Їх Росія кидає у найгарячіші точки, де вони гинуть без належної підготовки.

Ще один окупант розповів своїй родичці про вживання наркотиків та алкоголю під час перебування у тимчасово окупованому регіоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
"Наступні півроку стануть вирішальними": Зеленський зробив заяву щодо війни
"Наступні півроку стануть вирішальними": Зеленський зробив заяву щодо війни
DAILY
В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни
Юлія Акимовакоресподент В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни