Попри кількість сил. Окупант скаржиться на провали РФ на Донбасі (перехоплення)
ЗСУ так "насипають" оккупантам, що вони втрачають надію навіть на Донбасі. Хоча саме туди вони стягнули найбільше сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення СБУ розмови одного з окупантів з дружиною.
"Офицер говорит: "Надо элеватор брать". А как его брать, когда три пулемета? А он: "Команда была брать". 17 человек положили мобилизованных… Только встали с поля. Пока мы их обратно тащили, нас минометами обкидали. Повернулись, а его и нет них*я. Он уже у*бал вперед нас на полкилометра назад", - бідкається загарбник, який воює в районі Кремінної.
Він не приховує своєї паніки та фактично прощається з дружиною. Каже, що його підрозділ приречений, але ніхто їх не збирається відводити: "Короче, шло наступление, перед нами хохлы, сбоку хохлы и справа хохлы. И нас х*й отводить хотят. Сказали стоять до последнего".
При цьому російське командування не зважає на втрати. "Мобиков отгружаем пакетами. Пакетами… Ты представляешь? Не по одному человеку. 17 человек в день", - каже окупант.
Перепадає їм і від "своїх": "Неправильную они корректировку ввели. Все поразъ*бали у нас, наши же".
Раніше з перехоплення СБУ стало відомо, що у російських мобілізованих на Донбасі почалася паніка. Їх Росія кидає у найгарячіші точки, де вони гинуть без належної підготовки.
Ще один окупант розповів своїй родичці про вживання наркотиків та алкоголю під час перебування у тимчасово окупованому регіоні.
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