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Несмотря на количество сил. Оккупант жалуется на провалы РФ на Донбассе (перехват)

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Украина, Четверг 15 декабря 2022 14:49
Несмотря на количество сил. Оккупант жалуется на провалы РФ на Донбассе (перехват) Фото: оккупант жалуется на провалы РФ на Донбассе в перехвате СБУ (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталия Гурковская

ВСУ так "насыпают" оккупантам, что они теряют надежду даже на Донбассе. Хотя именно туда они стянули больше сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват СБУ разговора одного из оккупантов с женой.

"Офицер говорит: "Надо элеватор брать". А как его брать, когда три пулемета? А он: "Команда была брать". 17 человек положили мобилизованных… Только встали с поля. Пока мы их обратно тащили, нас минометами обкидали. Повернулись, а его и нет них*я. Он уже у*бал вперед нас на полкилометра назад", - жалуется захватчик, воюющий в районе Кременной.

Он не скрывает своей паники и фактически прощается с женой. Говорит, что его подразделение обречено, но никто их не собирается отводить: "Короче, шло наступление, перед нами хохлы, сбоку хохлы и справа хохлы. И нас х*й отводить хотят. Сказали стоять до последнего".

При этом российское командование не берет во внимание потери: "Мобиков отгружаем пакетами. Пакетами… Ты представляешь? Не по одному человеку. 17 человек в день", - говорит оккупант.

Перепадает им и от своих: "Неправильную они корректировку ввели. Все поразъ*бали у нас, наши же".

Ранее из перехвата СБУ стало известно, что у российских мобилизованных на Донбассе началась паника. Их Россия бросает в самые горячие точки, где они погибают без должной подготовки.

Еще один оккупант рассказал своей родственнице об употреблении наркотиков и алкоголя во время пребывания во временно оккупированном регионе.

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