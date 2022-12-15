Несмотря на количество сил. Оккупант жалуется на провалы РФ на Донбассе (перехват)
ВСУ так "насыпают" оккупантам, что они теряют надежду даже на Донбассе. Хотя именно туда они стянули больше сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват СБУ разговора одного из оккупантов с женой.
"Офицер говорит: "Надо элеватор брать". А как его брать, когда три пулемета? А он: "Команда была брать". 17 человек положили мобилизованных… Только встали с поля. Пока мы их обратно тащили, нас минометами обкидали. Повернулись, а его и нет них*я. Он уже у*бал вперед нас на полкилометра назад", - жалуется захватчик, воюющий в районе Кременной.
Он не скрывает своей паники и фактически прощается с женой. Говорит, что его подразделение обречено, но никто их не собирается отводить: "Короче, шло наступление, перед нами хохлы, сбоку хохлы и справа хохлы. И нас х*й отводить хотят. Сказали стоять до последнего".
При этом российское командование не берет во внимание потери: "Мобиков отгружаем пакетами. Пакетами… Ты представляешь? Не по одному человеку. 17 человек в день", - говорит оккупант.
Перепадает им и от своих: "Неправильную они корректировку ввели. Все поразъ*бали у нас, наши же".
Ранее из перехвата СБУ стало известно, что у российских мобилизованных на Донбассе началась паника. Их Россия бросает в самые горячие точки, где они погибают без должной подготовки.
Еще один оккупант рассказал своей родственнице об употреблении наркотиков и алкоголя во время пребывания во временно оккупированном регионе.
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