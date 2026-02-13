Попри інфляцію та катастрофу: Центробанк РФ несподівано знизив ключову ставку

Центробанк РФ шостий раз поспіль знизив ключову ставку, намагаючись підтримати економіку, що сповільнюється через фінансування війни та санкції. Він зменшив ключову ставку на 0,5% - до 15,5%
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Більшість аналітиків очікували збереження ставки без змін через велику інфляцію. Проте в ЦБ РФ заявили, що січневе прискорення інфляції пов’язане з разовими чинниками, і після їхнього вичерпання дезінфляція продовжиться.
Голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна на додаток також, що інфляція нібито вже пройшла пік, а на наступних засіданнях можливе подальше пом’якшення монетарної політики.
За оцінками, річна інфляція у січні зросла до близько 6,5% проти 5,6% наприкінці 2025 року. Очікування бізнесу піднялися до максимуму з 2022 року, а серед населення залишаються на рівні 13,7%.
У Центробанку попередили, що високі інфляційні очікування можуть завадити сталому уповільненню цін. Через це ЦБ РФ прогнозує повернення інфляції до 4% у другій половині року, але підвищив прогноз на 2026 рік до 4,5–5,5%.
Окремим ризиком названо ціни на нафту. Подальше падіння цін на нафту може посилити інфляційний тиск на російську економіку.
Загалом російська економіка сповільнилася до 1% зростання торік після 4,9% роком раніше. Тривалий період високих ставок ускладнює обслуговування боргів для бізнесу, банки дедалі частіше реструктуризують кредити, а великі компанії звертаються по державну підтримку.
Частина економістів вважає, що прогноз зростання ВВП на 2026 рік (0,5-1,5%) є завищеним, і у разі подальшого уповільнення Центробанку доведеться активніше знижувати ставку. При цьому наступне рішення щодо ключової ставки очікується 20 березня 2026 року.
Як відомо, російська економіка завершила 2025 рік із різким погіршенням показників. Причина серед іншого в тому, що ціни на нафту опустилися до п’ятирічного мінімуму.
Водночас фінансова та інституційна система РФ дедалі більше переходить у режим так званого керованого хаосу. Банки приховують структуру власності, бізнес працює в умовах збитків та тиску. Водночас зростає навантаження на населення.
Цікаво, що у 2025 році російський рубль несподівано зміцнився на 45 % щодо долара, торгуючись майже на рівні, що був до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Проте це завдало Росії значно більших збитків, оскільки через зміцнення рубля та санкції обвалився валютний виторг.