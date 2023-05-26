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Попри хімічну атаку. Прикордонники відбили штурм ворога під Авдіївкою

Фото: прикордонники відбили штурм на Авдіївському напрямку (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонники, попри хімічну атаку, змогли відбити штурм російських військових на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

"Попри хімічну атаку бійці ДПСУ та ЗСУ відбили штурм противника на Авдіївському напрямку", - наголосили в прикордонній службі.

Російські військові за допомогою безпілотників скинули на бійців ДПСУ боєприпаси з аерозолями дратівливої дії. Після чого за підтримки танків та броньовиків пішли в атаку.

"Бій тривав близько десяти годин. За цей час наші захисники знищили 30 загарбників, 2 танки, бойову машину піхоти та бронетранспортер", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Бої під Авдіївкою

Росіяни вже понад дев'ять років намагаються окупувати Авдіївку, проте завдяки старанням українським захисників місто досі залишається під контролем України.

Окупанти стягнули в район населеного пункту тисячі своїх солдатів в надії взяти місто, а також щоденно обстрілюють місто на навколишні населені пункти.

Зокрема, з даними генштабу, сьогодні противник вів марні наступальні дії у напрямку Красногорівки. Крім того, завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки та Водяного та здійснив артилерійські обстріли біля Авдіївки.

При цьому, за словами полковника ЗСУ у запасі військового експерта Романа Світана, Авдіївка має стратегічну цінність для України, оскільки вона може стати плацдармом для подальшого наступу на Донецьк.

Більш детально про ситуацію навколо міста можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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АвдіївкаВійна Росії проти України