RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Несмотря на химическую атаку. Пограничники отбили штурм врага под Авдеевкой

Фото: пограничники отразили штурм на Авдеевском направлении (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Пограничники, несмотря на химическую атаку, смогли отразить штурм российских военных на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

"Несмотря на химическую атаку бойцы ГПСУ и ВСУ отбили штурм противника на Авдеевском направлении", - отметили в пограничной службе.

Российские военные с помощью беспилотников сбросили на бойцов ГПСУ боеприпасы с аэрозолями раздражающего действия. После чего при поддержке танков и броневиков пошли в атаку.

"Бой длился около десяти часов. За это время наши защитники уничтожили 30 захватчиков, 2 танка, боевую машину пехоты и бронетранспортер", - сообщили в Госпогранслужбе.

Бои под Авдеевкой

Россияне уже более девяти лет пытаются оккупировать Авдеевку, однако благодаря стараниям украинских защитников город до сих пор остается под контролем Украины.

Оккупанты стянули в район населенного пункта тысячи своих солдат в надежде взять город, а также ежедневно обстреливают город на окрестные населенные пункты.

В частности, по данным генштаба, сегодня противник вел бесполезные наступательные действия в направлении Красногоровки. Кроме того, нанес авиационные удары в районе Авдеевки и Водяного и совершил артиллерийские обстрелы возле Авдеевки.

При этом, по словам полковника ВСУ в запасе военного эксперта Романа Свитана, у Авдеевки есть стратегическая ценность для Украины, поскольку она может стать плацдармом для дальнейшего наступления на Донецк.

Более подробно о ситуации вокруг города можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АвдеевкаВойна России против Украины