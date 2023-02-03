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Попри ембарго ЄС. Росія планує збільшити експорт дизельного палива у лютому, - Reuters

Фото: Росія планує збільшити експорт дизельного палива у лютому (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росія планує збільшити експорт дизельного палива в лютому, намагаючись впоратися з ембарго Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що попри обмежувальні заходи, очікується, що загальний експорт малосірчистого дизельного палива та газойлю з російських портів Чорного та Балтійського морів у лютому зросте на 5-10% на місяць.

Росія вже збільшила постачання дизельного палива до Туреччини та Марокко, намагаючись перенаправити нафтопродукти напередодні ембарго ЄС. Проте фактичне завантаження дизельного палива з російських НПЗ цього місяця може бути нижчим за заплановане, повідомляють джерела на ринку.

"Окрім ембарго, на відвантаження нафтопродуктів може вплинути штормова погода у чорноморських портах Новоросійськ та Туапсе", - сказав один із трейдерів.

Затримки через шторм та обмеження на експорт у портах можуть викликати збої в ланцюжку поставок: перевантаженість залізниць, затоварення складів та скорочення обсягів роботи нафтопереробних заводів. За словами трейдерів, російські НПЗ також можуть скоротити виробництво палива в залежності від граничних рівнів цін, які ще потрібно визначити.

Нагадаємо, що країни Європейського Союзу змогли погодити обмеження цін на російське дизельне паливо на рівні 100 доларів за барель.

Раніше "Велика сімка" дала зрозуміти, що її влаштує, якщо Європейський союз встановить стелю цін на російське дизельне пальне в діапазоні від 100 до 110 доларів за барель, оскільки США та їхні союзники намагаються уникнути серйозного збою на ринку.

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