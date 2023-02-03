Несмотря на эмбарго ЕС. Россия планирует увеличить экспорт дизельного топлива в феврале, - Reuters

Издание отмечает, что несмотря на ограничительные меры, ожидается, что общий экспорт малосернистого дизельного топлива и газойля из российских портов Черного и Балтийского морей в феврале вырастет на 5-10% в месяц.

Россия уже увеличила поставки дизельного топлива в Турцию и Марокко, пытаясь перенаправить нефтепродукты в преддверии эмбарго ЕС. Однако фактическая загрузка дизельного топлива из российских НПЗ в этом месяце может быть ниже запланированной, сообщают источники на рынке.

"Помимо эмбарго, на отгрузку нефтепродуктов может повлиять штормовая погода в черноморских портах Новороссийск и Туапсе", - сказал один из трейдеров.

Задержки из-за шторма и ограничения на экспорт в портах могут вызвать сбои в цепочке поставок: перегруженность железных дорог, затоваривание складов и сокращение объемов работы нефтеперерабатывающих заводов. По словам трейдеров, российские НПЗ также могут сократить производство топлива в зависимости от предельных уровней цен, которые еще предстоит определить.