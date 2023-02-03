Несмотря на эмбарго ЕС. Россия планирует увеличить экспорт дизельного топлива в феврале, - Reuters

Россия планирует увеличить экспорт дизельного топлива в феврале, пытаясь справиться с эмбарго Европейского союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Издание отмечает, что несмотря на ограничительные меры, ожидается, что общий экспорт малосернистого дизельного топлива и газойля из российских портов Черного и Балтийского морей в феврале вырастет на 5-10% в месяц.
Россия уже увеличила поставки дизельного топлива в Турцию и Марокко, пытаясь перенаправить нефтепродукты в преддверии эмбарго ЕС. Однако фактическая загрузка дизельного топлива из российских НПЗ в этом месяце может быть ниже запланированной, сообщают источники на рынке.
"Помимо эмбарго, на отгрузку нефтепродуктов может повлиять штормовая погода в черноморских портах Новороссийск и Туапсе", - сказал один из трейдеров.
Задержки из-за шторма и ограничения на экспорт в портах могут вызвать сбои в цепочке поставок: перегруженность железных дорог, затоваривание складов и сокращение объемов работы нефтеперерабатывающих заводов. По словам трейдеров, российские НПЗ также могут сократить производство топлива в зависимости от предельных уровней цен, которые еще предстоит определить.
Напомним, что страны Европейского Союза смогли согласовать ограничение цен на российское дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель.
Ранее "Большая семерка" дала понять, что ее устроит, если Европейский союз установит потолок цен на российское дизельное топливо в диапазоне от 100 до 110 долларов за баррель, поскольку США и их союзники пытаются избежать серьезного сбоя на рынке.
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