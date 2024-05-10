Попри ембарго на бомби, Ізраїль отримує багато іншої зброї від США, - Reuters

Член сенатського комітету з міжнародних відносин, республіканець Джим Ріш зазначив, що попри відмову США передати бомби на десятки мільйонів доларів, до Ізраїлю має надійти широкий спектр іншого військового обладнання. Серед них - боєприпаси спільного прямого удару (JDAMS), які перетворюють "глухі" бомби на високоточну зброю, а також танкові снаряди, міномети і броньовані тактичні машини.

За словами Ріша, ці боєприпаси не просуваються через процес затвердження так швидко, як мали б. Він зазначив, що деякі з них перебувають у роботі з грудня, в той час як допомога Ізраїлю, як правило, проходить через процес розгляду впродовж декількох тижнів.

Тим часом Грегорі Мікс, - провідний демократ в Комітеті у закордонних справах Палати представників Конгресу США, - призупинив передачу Ізраїлю пакету озброєнь вартістю 18 млрд доларів, який вміщує десятки літаків F-15 компанії Boeing Co. Наразі він чекає на додаткову інформацію про те, як саме Ізраїль буде їх використовувати.

Ріш і Мікс - двоє з чотирьох американських законодавців, які розглядають великі угоди з продажу зброї за кордон. На такі дії в Конгресі уповноважені голова і член Комітету в закордонних справах Сенату, а також голова і член Комітету в закордонних справах Палати представників.

Жодна з цих угод не є частиною пакету витрат, підписаного Байденом у квітні, що передбачає 26 млрд доларів на підтримку Ізраїлю та надання гуманітарної допомоги.

Сенатор Кріс Мерфі, - голова підкомітету з міжнародних відносин на Близькому Сході від Демократичної партії, - висловив агентству Reuters занепокоєння щодо подальшої долі Рафаху.

"Я не думаю, що в наших стратегічних або моральних інтересах допомагати Ізраїлю проводити кампанію в Рафаху, яка, ймовірно, призведе до загибелі тисяч невинних цивільних осіб і навряд чи суттєво вплине на довгострокову силу ХАМАС", - сказав він.