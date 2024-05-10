Несмотря на "бомбовое" эмбарго, Израиль получает много другого оружия от США, - Reuters

Член сенатского комитета по международным отношениям, республиканец Джим Риш отметил, что несмотря на отказ США передать бомбы на десятки миллионов долларов, в Израиль должен поступить широкий спектр другого военного оборудования. Среди них - боеприпасы совместного прямого удара (JDAMS), которые превращают "глухие" бомбы в высокоточное оружие, а также танковые снаряды, минометы и бронированные тактические машины.

По словам Риша, эти боеприпасы не продвигаются через процесс утверждения так быстро, как должны были бы. Он отметил, что некоторые из них находятся в работе с декабря, в то время как помощь Израиля, как правило, проходит через процесс рассмотрения в течение нескольких недель.

Тем временем Грегори Микс, - ведущий демократ в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, - приостановил передачу Израилю пакета вооружений стоимостью 18 млрд долларов, который вмещает десятки самолетов F-15 компании Boeing Co. Сейчас он ждет дополнительной информации о том, как именно Израиль будет их использовать.

Риш и Микс - двое из четырех американских законодателей, которые рассматривают крупные сделки по продаже оружия за границу. На такие действия в Конгрессе уполномочены председатель и член Комитета по иностранным делам Сената, а также председатель и член Комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Ни одно из этих соглашений не является частью пакета расходов, подписанного Байденом в апреле, предусматривающего 26 млрд долларов на поддержку Израиля и оказание гуманитарной помощи.

Сенатор Крис Мерфи, - председатель подкомитета по международным отношениям на Ближнем Востоке от Демократической партии, - выразил агентству Reuters беспокойство относительно дальнейшей судьбы Рафаха.

"Я не думаю, что в наших стратегических или моральных интересах помогать Израилю проводить кампанию в Рафахе, которая, вероятно, приведет к гибели тысяч невинных гражданских лиц и вряд ли существенно повлияет на долгосрочную силу ХАМАС", - сказал он.