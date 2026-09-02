Попри часткове замороження найму в офісах: Fozzy Group шукає понад 1600 працівників

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Fozzy Group Логістика та ''Сільпо'' мають 1614 актуальних вакансій.

940 вакансій припадають на логістичний напрям, 535 – на супермаркети, ще 139 – на виробництва.

Найбільше компанія потребує вантажників, приймальників товару, продавців, кухарів, пекарів та комплектувальників.

Пошук людей в операційні підрозділи триває, попри тимчасове призупинення частини офісного найму.

Найбільше відкритих позицій припадає на логістичний напрям – 940 вакансій. Ще 535 працівників шукають для супермаркетів, а 139 вакансій відкрито на виробництвах.

Серед найбільш затребуваних спеціальностей – вантажники, приймальники товару, продавці, кухарі, пекарі, комплектувальники та керівники середньої ланки.

У компанії пояснюють активний найм перебудовою логістики після російських атак на інфраструктуру, а також продовженням розвитку мережі ''Сільпо''. Зокрема, лише протягом останнього тижня було відкрито три нові супермаркети, для яких найняли 170 працівників, зазначила HR-директорка ''Сільпо'' та "Fozzy Group Логістика" Любов Українець.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Fozzy Group тимчасово призупинила найм та перегляд заробітних плат, а також скасувала премії для частини працівників. У компанії уточнили, що ці обмеження стосуються лише окремих офісних позицій.