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Несмотря на частичное замораживание найма в офисах: Fozzy Group ищет более 1600 работников

12:30 02.09.2026 Ср
2 мин
Больше всего людей нуждаются в супермаркетах, производстве и логистическом направлении
aimg Анастасия Мацепа
Фото: Fozzy Group и ''Сільпо'' ищут работников по всей Украине (коллаж РБК-Украина)

Fozzy Group Логистика и сеть супермаркетов ''Сільпо'' на конец августа имели 1614 актуальных вакансий по Украине. В то же время после российских атак группа приостановила найм на часть офисных позиций. Компании ищут работников в магазины, на склады и производства, в том числе грузчиков, продавцов, поваров, пекарей и комплектующих.

Об этом РБК-Украина сообщили в прессслужбе группы компаний.

Главное:

  • Fozzy Group Логистика и ''Сільпо'' имеют 1614 актуальных вакансий.
  • 940 вакансий приходятся на логистическое направление, 535 – на супермаркеты, еще 139 – на производства.
  • Больше всего компания нуждается в грузчиках, приемниках товара, продавцах, поварах, пекарях и комплектующих.
  • Поиск людей в операционных подразделениях продолжается, несмотря на временную приостановку части офисного найма.

Больше открытых позиций приходится на логистическое направление – 940 вакансий. Еще 535 работников ищут для супермаркетов, а 139 вакансий открыто на производствах.

Среди наиболее востребованных специальностей – грузчики, приемники товара, продавцы, повара, пекари, комплектующие и руководители среднего звена.

В компании объясняют активный наем перестройкой логистики после российских атак на инфраструктуру, а также продолжением развития сети Сильпо. В частности, только в течение последней недели было открыто три новых супермаркета, для которых наняли 170 работников, отметила HR-директор ''Сильпо'' и "Fozzy Group Логистика" Любовь Украинец.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Fozzy Group временно приостановила найм и пересмотр заработных плат, а также отменила премии для части работников. В компании уточнили, что эти ограничения касаются только отдельных офисных позиций.

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