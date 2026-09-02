Несмотря на частичное замораживание найма в офисах: Fozzy Group ищет более 1600 работников

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Fozzy Group Логистика и ''Сільпо'' имеют 1614 актуальных вакансий.

940 вакансий приходятся на логистическое направление, 535 – на супермаркеты, еще 139 – на производства.

Больше всего компания нуждается в грузчиках, приемниках товара, продавцах, поварах, пекарях и комплектующих.

Поиск людей в операционных подразделениях продолжается, несмотря на временную приостановку части офисного найма.

Больше открытых позиций приходится на логистическое направление – 940 вакансий. Еще 535 работников ищут для супермаркетов, а 139 вакансий открыто на производствах.

Среди наиболее востребованных специальностей – грузчики, приемники товара, продавцы, повара, пекари, комплектующие и руководители среднего звена.

В компании объясняют активный наем перестройкой логистики после российских атак на инфраструктуру, а также продолжением развития сети Сильпо. В частности, только в течение последней недели было открыто три новых супермаркета, для которых наняли 170 работников, отметила HR-директор ''Сильпо'' и "Fozzy Group Логистика" Любовь Украинец.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Fozzy Group временно приостановила найм и пересмотр заработных плат, а также отменила премии для части работников. В компании уточнили, что эти ограничения касаются только отдельных офисных позиций.