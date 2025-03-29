Попри атаки Росії. Венс вважає, що енергетичне перемир'я діє
Віцепрезидент США Джей Ді Венс відстоює позицію, що між РФ та Україною діє енергетичне перемир'я. Заява прозвучала після атак на українські об'єкти протягом останніх кількох днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Венса, яку він зробив на американській авіабазі "Пітуффік" у Гренландії.
"Ми довіряємо, але перевіряємо. Ми переконуємося, що те, що ми бачимо від однієї сторони, виконується іншою стороною, і навпаки. Але я думаю, що ми досягли неймовірного прогресу", - сказав він.
Венс зазначив, що президент США Дональд Трамп "збирається боротися щодня", і, за його словами, США "продовжують досягати прогресу".
"Ми, очевидно, маємо припинення вогню по енергетичній інфраструктурі. У нас є перемир'я щодо торгівлі в Чорному морі, яке, я думаю, майже досягнуто", - заявив Венс.
Він додав, що після перемир'я на Чорному морі почнуть розглядати подальші кроки у припиненні вогню.
Енергетичне перемир'я
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський пропонував як перші кроки для врегулювання війни запровадити режим тиші у повітрі та на морі. Після зустріч команд України і США у Саудівській Аравії 11 березня американська сторона запропонувала всеосяжне перемир'я. Україна погодилася на пропозицію, але РФ не дала остаточної відповіді.
Під час розмови президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін нібито домовилися про припинення ударів по енергетиці. Втім, Росія продовжує завдати ударів по українській інфраструктурі.
Як повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литви, Росія завдала щонайменше два удари по енергетиці України. Відомо, що днями були атаковані об'єкти "Нафтогазу".
Більше про енергетичне перемир'я між Україною та Росією та чи працює воно - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.