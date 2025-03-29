Попри атаки Росії. Венс вважає, що енергетичне перемир'я діє

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відстоює позицію, що між РФ та Україною діє енергетичне перемир'я. Заява прозвучала після атак на українські об'єкти протягом останніх кількох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Венса, яку він зробив на американській авіабазі "Пітуффік" у Гренландії.

"Ми довіряємо, але перевіряємо. Ми переконуємося, що те, що ми бачимо від однієї сторони, виконується іншою стороною, і навпаки. Але я думаю, що ми досягли неймовірного прогресу", - сказав він.

Венс зазначив, що президент США Дональд Трамп "збирається боротися щодня", і, за його словами, США "продовжують досягати прогресу".

"Ми, очевидно, маємо припинення вогню по енергетичній інфраструктурі. У нас є перемир'я щодо торгівлі в Чорному морі, яке, я думаю, майже досягнуто", - заявив Венс.

Він додав, що після перемир'я на Чорному морі почнуть розглядати подальші кроки у припиненні вогню.